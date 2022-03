So hilft Ilsenburg weiter seiner Partnerstadt in der Ukraine

Die Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist in Ilsenburg ungebrochen. Ein dritter Hilfstransport hat den Austausch-Parkplatz in Polen erreicht. Von dort aus werden die Güter in die Partnerstadt Kremenez gebracht.

Ilsenburg - Wer in diesen Tagen die Ilsenburger Stadtverwaltung, die Harzlandhalle oder den Wertstoffhof besucht, der wird ganz automatisch an den Krieg in der Ukraine erinnert. Denn als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Partnerstadt Kremenez und dem gesamten osteuropäischen Staat wehen die Fahnen beider Länder Seite an Seite zwischen Stadtverwaltung und Harzlandhalle.