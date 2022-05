So soll Unfallschwerpunkt im Nordharz entschärft werden

Mehr geht eigentlich nicht: Vielfache Hinweise im Vorfeld und auf beiden Zufahrtsseiten sowie nun auch direkte Warnbaken am Brückenkörper selbst sollen neue Unfälle an der Bahnbrücke in der Langen Straße in Stapelburg verhindern.

Stapelburg - Einmal im Jahr ist Pflicht, lautete in Stapelburg schon ein Spruch in Bezug auf die Bahnbrücke in der Langen Straße. Gemeint war damit, dass es an der Stelle seit mindestens sieben Jahren einmal binnen zwölf Monaten kracht. Schlimmes passiert ist zum Glück nie, denn das Unfallgeschehen beschränkte sich zumeist auf abgerissene Aufbauten von Kleintransportern, also um reine Sachschäden.