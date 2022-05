So stehen die Chancen, dass das Riesenrad in Wernigerode noch vor dem Advent wieder aufgebaut wird

Wernigerode - Wird nun doch ein leuchtendes Riesenrad der Hingucker des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Wernigerode sein? „Wir prüfen gerade, ob und an welcher Stelle eines aufgebaut werden kann“, teilt Kristin Dormann, die Leiterin des Wernigeröder Oberbürgermeister-Büros, mit. Welche Orte dafür infrage kommen, blieb seitens der Stadt noch unbeantwortet.

Die Standortsuche ist das Ergebnis einer Aussprache zwischen Stadt, Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) und den Veranstaltungs-Profis von Studio D4, die im Rahmen der Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt stattfand. Mit ihr ist ein Kompromiss in einer seit Wochen heiß diskutierten Streitfrage, die für Irritationen auf allen Seiten sorgte, in Sicht: Wann soll das Riesenrad weichen? Denn obwohl die Betreiber und die WTG schon lange Pläne für ein Adventsspektakel rund um das 48 Meter hohe Fahrgeschäft auf der Angerspitze schmiedeten und bekanntgaben, musste eben dieses in der ersten Novemberwoche abgebaut werden.

Der Grund: Bis zum morgigen 5. November soll der Platz leer an die Stadt übergeben werden. So sei es ihm in einem Schreiben vom Ordnungsamt der Stadt mitgeteilt worden, berichtete Veranstaltungsprofi Christian Legler Mitte Oktober. Auf Volksstimme-Nachfrage begründete die Stadtverwaltung dies damit, dass für den erwarteten Besucheransturm in der Adventszeit die Parkflächen, die vom Riesenrad blockiert wurden, gebraucht werden. Zudem seien Bauarbeiten im November auf der Angerspitze geplant.

Das habe ihn kalt erwischt, gesteht Christian Legler. Zwar sei ihm klargewesen, dass der Vertrag mit der Stadt für die Angerspitze zum Monatsende ausgelaufen sei, doch er und seine Mitstreiter von der Wintermarkt UG haben fest mit einem Anschlussvertrag seitens der WTG, erstmal verantwortlich für den Weihnachtsmarkt, gerechnet.

Entscheidung entgegen aller Debatten und Proteste

Dies wiederum sei der Stadt so nicht bekannt gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Missverständnis, fehlende Absprachen oder gar Kalkül? Das Aus für die Attraktion sorgte in Ausschüssen wie in den sozialen Medien für heftige Debatten. Doch trotz lauter Proteste von Stadtratsmitgliedern, Dezernenten und Bürgern blieb Oberbürgermeister Peter Gaffert (parteilos) bislang hart.

Es stimme ihn traurig, sagt Legler, „wie es zum Schluss gelaufen ist.“ Immerhin hätten die Veranstaltungsprofis die Wernigeröder Verwaltung in der Corona-Krise beigestanden – etwa mit der Errichtung und Organisation eines Testzentrums auf der Angerspitze. „Wir haben das Impfen unbürokratisch und ohne Zusatzkosten für die Stadt durchgezogen und haben auch Schulen und Co. unterstützt.“

Zudem habe das Riesenrad-Team die Lebenshilfe eingeladen, ebenso die Impf- und Testgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Ohne einen Cent der Stadt Wernigerode“, wie Legler erinnert. Da habe sich das abrupte Ende für das Fahrgeschäft „schon ein wenig komisch angefühlt“.

Mehr als 50.000 Fahrgäste

Dennoch werde diese Erfahrung nicht die künftige Zusammenarbeit mit der Verwaltung negativ beeinflussen, betont der Wernigeröder. In der Gesprächsrunde mit Vertretern der Verwaltungsspitze und der WTG „wurden noch einmal die Kommunikationswege genauer definiert“, erläutert er.

Missverständnisse dieser Art solle es nicht mehr geben, betont auch die Stadtverwaltung. „Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Stadt als Konzern und ihre Tochterfirmen die gleiche Sprache sprechen müssen“, sagt Dezernent Immo Kramer.

Für Christian Legler ist klar: „Wir stehen zu 100 Prozent zu der Stadt und sehen uns als Teil des Ganzen, um Wernigerode weiter voranzutreiben.“ Die bunte Stadt am Harz ist und bleibt ein Touristenziel. Das sei auch deutlich an der Resonanz für das Riesenrad spürbar gewesen, das nur zweimal seit der Wiedereröffnung im Juni witterungsbedingte Pausen einlegen musste. Mehr als 50.000 Personen haben in dieser Saison ihre Runden in den 36 Gondeln des Stahlkolosses gedreht.

„Etwas weniger als letztes Jahr, aber dennoch gut“, fasst Legler zusammen. Den leichten Rückgang erkläre er sich damit, dass 2021 wieder vermehrt Urlaube im Ausland stattfanden, als es 2020 der Fall war. Abgesehen vom Brunch seien die Sonderaktionen, die im Riesenrad etwa zur „chocoZeit“ Ende Oktober angeboten worden, sehr gut nachgefragt worden.

Jährliche Attraktionen auf Angerspitze avisiert

Deshalb sei die Hoffnung des Veranstalters und seiner Partner groß, dass die Schausteller-Familie Göbel aus Worms (Rheinland-Pfalz) erneut mit ihrem Riesenrad nach Wernigerode kommen wird, „vor allem zur Weihnachtszeit“. Dann jedoch nicht über einen so langen Zeitraum wie in diesem und dem vorigen Jahr, kündigt Legler an. „Der Wille von uns und den Betreibern ist da, und wir stimmen uns nun mit der WTG und der Stadt ab, ob das ein regelmäßiges Thema für die Zukunft sein kann.“

Es liege im Interesse der Stadt, „jedes Jahr ein Highlight auf der Angerspitze anzubieten“, sagt Immo Kramer. Wie der Baudezernent informiert, findet dort am heutigen Dienstag eine Baubesprechung statt. Ziel sei es, Schaustellern bessere Voraussetzungen zu bieten.

Alternative für Kabelbrücke

Bislang war für Stromversorgung und Co. eine Kabelbrücke über der Straße notwendig. Wie Kramer ankündigt, werden noch in diesem Monat stattdessen Starkstrom-, Abwasser- und Wasserleitungen auf die Angerspitze verlegt. „Dafür nutzen wir vorhandene Leerrohre“, sagt er. Dementsprechend könnten die Arbeiten zügig über die Bühne gehen. Aber, so betont er, wohl nicht bis zum ersten Advent.

Als Standort für ein – eventuell – zum Weihnachtsmarkt errichtetes Riesenrad fällt diese Platz also aus.