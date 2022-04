So viel Wernigerode steckt in der neuen Staffel DSDS

In wenigen Stunden startet „Deutschland sucht den Superstar“ – gedreht in Wernigerode. Wie viel von der Stadt wird zu sehen sein? Und kehrt DSDS in den Harz zurück?

Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen (von links) sitzen in der aktuellen Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Im Sommer vorigen Jahres fanden Dreharbeiten für die 19. Staffel in Wernigerode statt, unter anderem auf dem Marktplatz.

Wernigerode - Die bunte Stadt am Harz – diesem Namen wird Wernigerode mehr als gerecht. Die Farben der Fachwerkhäuser leuchten mit dem blauen Himmel und dem Blumenschmuck um die Wette. Unzählige Menschen schlendern durch die Gassen, bleiben neugierig vor einem auffälligen Glaskasten auf dem Marktplatz stehen. Szenen, die aktuell in Dauerschleife im Fernsehen zu sehen sind. In der Vorschau für die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), deren 19. Staffel am Sonnabend, 22. Januar, startet. Hält die im vorigen Jahr aufgezeichnete Sendung, was die Werbung verspricht? Gibt es Wernigerode satt im TV?