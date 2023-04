Abseits des Oberharzer Walpurgis-Spektakels wird Einheimischen wie Besuchern eine Party-Alternative in Wernigerode geboten. Das ist geplant.

So wird Walpurgis in Wernigerode gefeiert

Hexen und Teufel erobern am letzten April-Wochenende wieder Wernigerode, um Walpurgis zu feiern.

Wernigerode - Der Trubel in der Walpurgis-Hochburg Schierke ist einigen zu viel des Guten, weiß der Wernigeröder Gastwirt Michael Wiecker. Auf das Hexenfest verzichten müssen sie dennoch nicht. Er verspricht: Auch in Wernigerode wird am 29. und 30. April Party geboten.