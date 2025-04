Sonnenenergie auf Denkmalen Gegenwind für Solaranlagen in Wernigerodes Altstadt: Kommt jetzt die Rolle rückwärts?

Das Verbot von Solaranlagen in Wernigerodes denkmalgeschützter Altstadt gehört der Vergangenheit an? Vor drei Jahren gab es dazu eigentlich eine eindeutige Entscheidung. Doch das Thema ist noch immer strittig. Was das für Hausbesitzer in der Altstadt bedeutet.