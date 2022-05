Ausflugstipp Sonderfahrten: Mit der historischen Dampflok hinein in den Harz

Gleich zwei besondere Dampflok-Sonderfahrten werden den Eisenbahnfreunden am Wochenende in Blankenburg angeboten. Von der Rübelandbahn aus können sie gleich in einen Bus umsteigen und in das Schausägewerk nach Elbingerode fahren.