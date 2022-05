Sorge: Persönliche Erinnerungen an das Leben an der Grenze im Oberharz

Von Soldaten umgeben, der Todesstreifen in der Nähe: Sorges ehemalige Bürgermeisterin Inge Winkel spricht über ihre Erinnerungen an das Leben in einem Grenzort.

Sorge - „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Es ist eines der berühmtesten Zitate der deutschen Geschichte und stammt von Walter Ulbricht, dem einstigen Staats- und Parteichef der DDR. Im Juni 1961 ausgesprochen, zeigte sich der Wahrheitsgehalt schon wenige Wochen später. Auf den Tag genau heute vor 60 Jahren startete am 13. August 1961 mitten in der Nacht der Bau der Mauer in Berlin. Mit ihm wurde die Teilung Deutschlands besiegelt. „Das war auch für uns ein einschneidendes Erlebnis“, sagt Inge Winkel über das Leben im Oberharz in dieser Zeit.