Haushaltssperre nach Waldbrand am Brocken Sorge um Millionendefizit in der Stadtkasse: Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha verhängt strikten Sparzwang

In Wernigerode herrscht ab sofort ein strenger Sparzwang: Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) hat eine Haushaltssperre verhängt. Grund sind die Kosten in geschätzter Millionen-Höhe, die auf die Stadt infolge des Waldbrandes am Brocken zukommen. Was heißt das für die Bürger?