Späte Ehrung für einen amerikanischen Piloten im Oberharz

Im Sommer 2016 weilt eine dem US-Verteidigungsministerium unterstellte Kommission in Trautenstein, um den Fall William F. Harker abzuschließen. Auch diesmal werden die Ermittler von Dr. Horst Scheffler (Foto links) unterstützt.

Trautenstein - Nicht im Traum war zu DDR-Zeiten daran zu denken, dass ausgerechnet im abgelegenen Grüntaler Forst, der „Kuschelecke“ politprominenter Jagdgenossen, einmal lautstark die Klänge der amerikanischen Nationalhymne sowie Salutsalven aus amerikanischen Sturmgewehren durch die Baumreihen schallen sollten. So geschehen vor 25 Jahren, am 1. November 1997. Was hatte sich ereignet?