Spenden aus Derenburg für die Kinder in Odessa

In Derenburg ist eine private Spendensammlung für Menschen in der Ukraine angelaufen. Der Transport startet am Sonntagabend direkt ins Kriegsgebiet.

Saskia Ganso und Lorenz Hübner in Derenburg beim Packen der Hilfspakete für Kinder in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Heute und morgen nehmen sie noch weitere Spenden an.

Derenburg - Dutzende Kartons stapeln sich seit Wochenmitte in einem Raum in der Minslebener Straße 6 in Derenburg. Mittendrin Saskia Ganso und Lorenz Hübner, die dort alles sortieren, was sie selbst mit ihren Familien für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine organisiert haben.