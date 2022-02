Spenden für Familie in Benzingerode nach Brand

Nach dem Brand in der Küche einer Familie in Benzingerode organisieren engagierte Einwohner eine Hilfsaktion.

Am 10. Januar brach in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Benzingerode ein Feuer aus.

Benzingerode (vs) - Benzingerodes Ortsbürgermeister Detlef Trolldenier sowie engagierte Einwohner des Ortes haben eine Spendenaktion zugunsten von Nils Spormann und Katja Uebersalz sowie ihrer beiden kleinen Kinder ins Leben gerufen. Durch den technischen Defekt eines Haushaltsgerätes brach am 10. Januar in der Wohnung der Familie in der Blankenburger Straße in Benzingerode ein Feuer aus.

Durch Rauch, Ruß und die Löscharbeiten seien sämtliche Möbel der Familie in Mitleidenschaft gezogen und viele persönliche Dinge vernichtet worden, teilt Ariane Hofmann, Sprecherin der Stadt Wernigerode, mit.

Für die Spendenaktion werden der Bürgerfond der Stadt Wernigerode genutzt, so Ariane Hofmann weiter. „Großes Ziel ist es, der Familie so gut und schnell wie möglich zu helfen.“

Spenden sind unter folgender Bankverbindung möglich:

Kontoinhaber: Stadt Wernigerode, IBAN: DE04810520000160880041,

Verwendungszweck: Familie Spormann / Uebersalz

Informationen zu Spendenbescheinigungen sind unter der Telefonnummer (0160) 7487908 möglich.