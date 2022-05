Spendenaktionen und Welle der Hilfsbereitschaft für herzkranken Lee aus Ilsenburg

Ilsenburg/Wernigerode - Was kommt zu Weihnachten auf den Tisch? Wen laden wir zum Festtagsessen ein? Nehmen wir einen echten Baum oder einen künstlichen? Fragen, die dieser Tage in so manchen Familien Thema sind. Für die Eheleute Sommer aus Ilsenburg nicht. Ihr größter Wunsch passt ohnehin in keinen Geschenkkarton. Das Wichtigste für sie ist es, dass ihr Sohn Lee gesund wird.