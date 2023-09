Autofahrer aufgepasst! In wenigen Tagen beginnen die Bauarbeiten in Wernigerodes Westernstraße (B 244). Die vielbefahrene Westerntorkreuzung ist dann für mehrere Monate aus Richtung Altstadt dicht. Was Autofahrer im Harz jetzt über Sperrung und Umleitung wissen müssen.

Wernigerode - Wernigerode bleibt Baustelle. Nachdem die Arbeiten am Altstadtkreisel so gut wie abgeschlossen sind, geht es am Westerntor weiter. Autofahrer müssen sich in den kommenden zehn Wochen auf Sperrungen, Umleitungen und weitere Einschränkungen einstellen.