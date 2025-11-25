Der Spielplatz „Am Blumenfeld“ in der Gemeinde vor den Toren Magdeburgs soll saniert werden. Geplant ist ein inklusives Konzept mit zwei Varianten.

Der Spielplatz "Am Blumenfeld" in Barleben soll zu einem inklusiven Kleinod umgestaltet werden.

Barleben - Auf dem kleinen Spielplatz Am Blumenfeld in Barleben herrscht gerade Ebbe. Kein Wunder, schließlich ist es gerade vormittags. Doch auf den zweiten Blick ist zu erkennen: Die Spielgeräte wie Rutsche, Wippe und Co haben ihre besten Zeiten hinter sich. Der Spielplatz ist im Jahr 2004 errichtet worden und damit 21 Jahre alt. Das Kleinod bietet zudem wenig Abwechslung und weist keinen besonders hohen Spielwert auf. Doch das soll sich ändern …