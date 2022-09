Stadt Oberharz am Brocken will ihren Bauhof aufrüsten

Der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken soll technisch besser ausgestattet werden. Nach der Neuaufstellung zu Jahresbeginn folgt damit der nächste Schritt.

Oberharzstadt - Der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken soll bessere Technik bekommen. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einhellig grünes Licht gegeben. Mit dem vorhandenen Gerät könne man die Aufgaben in einer „Flächenstadt“, die den Ansprüchen einer Tourismusregion genügen wolle, nicht erfüllen, begründet die Stadtverwaltung ihren Vorschlag.