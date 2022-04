Stadt Oberharz will im Bauhof künftig Kräfte bündeln

Der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken soll in Zukunft effektiver arbeiten. Damit reagiert die Verwaltung auf Kritik, dass die Einrichtung ihre Aufgaben nur unzureichend erfüllt habe.

Der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken – im Bild der Standort in Hasselfelde – soll umstrukturiert werden. Wie das vor sich gehen soll, erklären Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU), Teamleiter Andreas Wachsmuth und Bauamtsleiter Enrico Schmidt (von links).

Hasselfelde - Effektivität – das ist das, was künftig im Vordergrund stehen soll. „Wir wollen die Kräfte bündeln“, sagt Enrico Schmidt, Bauamtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken. Es geht um den städtischen Bauhof, der zuletzt bei Ortschaftsräten und in der Einwohnerschaft wegen seiner Leistungen in der Kritik stand (die Volksstimme berichtete mehrfach).