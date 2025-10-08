Blick in die Vergangenheit Elbingerodes Stadt- und Vereinsfest im Oberharz: Chronist bietet besondere Broschüre an
Das Stadt- und Vereinsfest in Elbingerode wird am Samstag, 11. Oktober 2025, gefeiert, Mit dabei sind neben Vereinen auch der Harzer Chronist Klaus-Peter von Norosinski. Er wird seine aktuelle Ausgabe der Broschüre „Elbingerode vor 100 Jahren“ verkaufen.
08.10.2025, 18:30
Elbingerode. - In wenigen Tagen ist es soweit: Das Stadt- und Vereinsfest in Elbingerode wird am Samstag, 11. Oktober, in der Oberharz-Stadt gefeiert. Mit dabei ist unter anderem Klaus-Peter von Norosinski. Er wird die aktuelle Ausgabe seiner Broschüre „Elbingerode vor 100 Jahren“ zum Kauf anbieten.