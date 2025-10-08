weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Blick in die Vergangenheit Elbingerodes: Stadt- und Vereinsfest im Oberharz: Chronist bietet besondere Broschüre an

Blick in die Vergangenheit Elbingerodes Stadt- und Vereinsfest im Oberharz: Chronist bietet besondere Broschüre an

Das Stadt- und Vereinsfest in Elbingerode wird am Samstag, 11. Oktober 2025, gefeiert, Mit dabei sind neben Vereinen auch der Harzer Chronist Klaus-Peter von Norosinski. Er wird seine aktuelle Ausgabe der Broschüre „Elbingerode vor 100 Jahren“ verkaufen.

Von Matthias Distler 08.10.2025, 18:30
Klaus-Peter von Norosinski präsentiert seine neueste Ausgabe der Broschüre Elbingerode vor 100 Jahren.
Elbingerode. - In wenigen Tagen ist es soweit: Das Stadt- und Vereinsfest in Elbingerode wird am Samstag, 11. Oktober, in der Oberharz-Stadt gefeiert. Mit dabei ist unter anderem Klaus-Peter von Norosinski. Er wird die aktuelle Ausgabe seiner Broschüre „Elbingerode vor 100 Jahren“ zum Kauf anbieten.