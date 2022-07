Stadtrat Ilsenburg kann sich nicht über Friedhofsgebühren einigen

In der Stadtrats-Diskussion um die Friedhofsgebühren gab es noch viele Fragen im Zusammenhang mit dem Friedhof in Darlingerode.

Darlingerode - Die städtischen Friedhöfe in Ilsenburg und den Ortsteilen werden immer noch nach unterschiedlichen Regeln bewirtschaftet. Mehr als zehn Jahre nach der Gemeindegebietsreform, in deren Zuge Darlingerode und Drübeck eingemeindet wurden, ist noch keine einheitliche Friedhofsgebührensatzung für alle kommunal verwalteten Friedhöfe in Kraft. Der jüngste Versuch, dies zu ändern, scheiterte in der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche.