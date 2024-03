Nach Drohungen ist die Stadtratssitzung am Donnerstag (21. März) in Wernigerode mit Polizeischutz über die Bühne gegangen.

Stadtrat: Mann droht in Wernigerode mit Anschlägen

Die Stadtratssitzung am Donnerstag, 21. März, ist in Wernigerode mit Polizeischutz über die Bühne gegangen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Nach verbalen Drohungen ist die Stadtratssitzung am Donnerstag, 21. März, in Wernigerode mit Polizeischutz über die Bühne gegangen. Auslöser waren nach Informationen der Redaktion Videos, in denen ein zunächst Unbekannter bereits vor längerer Zeit gegenüber dem städtischen Ordnungsamt mit Anschlägen auf die Ratssitzung sowie Lokalpolitiker gedroht hatte. Unter anderem war darin wohl die Rede davon, den Stadtrat auszuräuchern.