Weitere Photovoltaik-Anlage soll in Hasselfelde entstehen.

Stadtrat Oberharz am Brocken gibt grünes Licht für Bauplanung für Solarpark

Mit dem Beschluss des Stadtrats Oberharz am Brocken kann das Projekt fortgesetzt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hasselfelde. - Die Planungen für den geplanten Solarpark in Hasselfelde können fortgeführt werden. Dafür votierte der Stadtrat Oberharz am Brocken in seiner jüngsten Sitzung.