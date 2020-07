Wernigerodes Altstadt lockt viele Touristen an. In einer deutschlandweiten Analyse landet die Stadt auf Platz elf. Foto: Matthias Bein/dpa

Im Vergleich von fast 600 deutschen Touristenstädten landet Wernigerode auf Platz elf. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie.

Wernigerode l Wernigerode ist die größte Touristen-Hochburg unter Ostdeutschlands Mittelstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Gemeinden-Magazins Kommunal mit dem Analyse-Unternehmen Regio Contor, das sich auf die Untersuchung von Standorten spezialisiert hat. Im am Montag, 20. Juli, veröffentlichten Ranking von 585 Städten zwischen 20.000 und 75.000 Einwohnern landet die bunte Stadt am Harz auf Rang elf – und damit vor allen Nachbarkommunen.

Quedlinburg folgt in der Studie auf Platz 13, Bad Harzburg und Goslar auf den Rängen 36 und 37. Deutschlandweiter Spitzenreiter ist Garmisch-Partenkirchen, gefolgt von Bad Kissingen in Unterfranken und Lindau am Bodensee.

Von Arbeitslosigkeit bis Bettenbelegung

Zu den Faktoren, die in die Bewertung eingeflossen sind, schreibt Regio-Contor-Geschäftsführer Henner Lüttich: Das Gastgewerbe müsse in den Städten stark vertreten sein und sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben. „Auch Arbeitslosigkeit und Insolvenzraten sollten in einer erfolgreichen Touristenstadt möglichst niedrig sein.“ Ein weiteres Kriterium sei die Bettenbelegung.

Für Wernigerode weist die Kommunal- und Contor-Studie folgende Daten aus: Auf 1000 Einwohner kommen 171,7 Gästebetten. Diese seien jährlich zu 43,6 Prozent ausgelastet. Fast vier von 100 Wernigerödern seien im Gastgewerbe beschäftigt – 2,18 Prozent in Beherbungsbetrieben, 1,65 Prozent in der Gastronomie. Alles Werte, die weite über dem Durchschnitt der Untersuchung liegen.

Zum Vergleich: In Quedlinburg arbeitet mit 3,61 Prozent ein fast ebenso großer Anteil der Bevölkerung im Gastgewerbe. In Bad Harzburg sind es 2,23 Prozent und in Goslar 2,17 Prozent. In den beiden niedersächsischen Städten werden weit weniger Gästebetten pro Einwohner gezählt als in Wernigerode, auf 1000 Quedlinburger kommen 124,83 Gästebetten. In etwa auf einem Level mit der bunten Stadt am Harz liegen im Ranking das hessische Neu-Isenburg auf Platz zehn und das Heilbad Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz auf Platz zwölf.