Stapelburgerin Jenny Rasche wird als Frau des Jahres geehrt

Stapelburg/Brüssel - Große Freude in Stapelburg und in Siebenbürgen: Die gebürtige Stapelburgerin Jenny Rasche ist am Mittwoch von der Europäischen Bewegung International (European Movement International) in Brüssel zur Frau Europas gekürt wurden. Der in Brüssel ansässige Verein ist ein europaweiter Zusammenschluss von Organisationen mit dem Ziel, ein vereintes, föderales Europa zu fördern.