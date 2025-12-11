Zu DDR-Zeiten ausgestorben, wird das Harzer Rote Höhenvieh seit 30 Jahren wieder im Oberharz von Brockenbauer Thielecke aus Tanne gezüchtet. Was das Fleisch und die Zucht der Tiere einzigartig macht.

Steak und Wurst aus dem Harz: Was das Fleisch vom Roten Höhenvieh so besonders macht

Harzer Rotes Höhenvieh auf der Weide. Der Familienbetrieb Brockenbauer Thielecke züchtet die Rasse seit 30 Jahren.

Tanne. - Sie sind nicht nur Fleischlieferant, sondern auch Landschaftspfleger und Harzer Kulturbotschafter: Das Rote Höhenvieh. Seit mittlerweile 30 Jahren wird die Rinderrasse nun schon vom Familienbetrieb Brockenbauer Thielecke aus Tanne gezüchtet. Einst in Ostdeutschland ausgestorben, stehen heute circa 520 Tier auf Weiden im Oberharz.