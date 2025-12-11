Brockenbauer Thielecke aus Tanne Steak und Wurst aus dem Harz: Was das Fleisch vom Roten Höhenvieh so besonders macht
Zu DDR-Zeiten ausgestorben, wird das Harzer Rote Höhenvieh seit 30 Jahren wieder im Oberharz von Brockenbauer Thielecke aus Tanne gezüchtet. Was das Fleisch und die Zucht der Tiere einzigartig macht.
11.12.2025, 18:30
Tanne. - Sie sind nicht nur Fleischlieferant, sondern auch Landschaftspfleger und Harzer Kulturbotschafter: Das Rote Höhenvieh. Seit mittlerweile 30 Jahren wird die Rinderrasse nun schon vom Familienbetrieb Brockenbauer Thielecke aus Tanne gezüchtet. Einst in Ostdeutschland ausgestorben, stehen heute circa 520 Tier auf Weiden im Oberharz.