Promikoch aus Wernigerode Sterneküche im Harz: Wie viel Robin Pietsch steckt überhaupt noch im „Pietsch“ und im „Zeitwerk“?
Er ist das Gesicht der Harzer Sterneküche – doch steht Robin Pietsch wirklich noch selbst am Herd seiner Restaurants? Der Wernigeröder gewährt einen Einblick in seine Arbeit und verrät, wie die preisgekrönten Gerichte im „Pietsch“ und im „Zeitwerk“ entstehen.
14.08.2025, 06:00
Wernigerode. - Kein anderer Koch in Sachsen-Anhalt reicht an seinen Erfolg heran: Robin Pietsch aus Wernigerode betreibt gleich zwei preisgekrönte Restaurants in Wernigerode. Doch angesichts dessen, wie oft der Wernigeröder in TV-Shows zu sehen ist, fragen sich Fans der gehobenen Küche: Steht der 36-Jährige in seinen Lokalen überhaupt selbst am Herd? Wie viel Robin Pietsch steckt noch im „Pietsch“ und im „Zeitwerk“?