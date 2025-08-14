Er ist das Gesicht der Harzer Sterneküche – doch steht Robin Pietsch wirklich noch selbst am Herd seiner Restaurants? Der Wernigeröder gewährt einen Einblick in seine Arbeit und verrät, wie die preisgekrönten Gerichte im „Pietsch“ und im „Zeitwerk“ entstehen.

Sterneküche im Harz: Wie viel Robin Pietsch steckt überhaupt noch im „Pietsch“ und im „Zeitwerk“?

Der gebürtige Blankenburger Robin Pietsch hat zwei preisgekrönte Restaurants in Wernigerode. Aber wie oft steht er dort selbst noch am Herd?

Wernigerode. - Kein anderer Koch in Sachsen-Anhalt reicht an seinen Erfolg heran: Robin Pietsch aus Wernigerode betreibt gleich zwei preisgekrönte Restaurants in Wernigerode. Doch angesichts dessen, wie oft der Wernigeröder in TV-Shows zu sehen ist, fragen sich Fans der gehobenen Küche: Steht der 36-Jährige in seinen Lokalen überhaupt selbst am Herd? Wie viel Robin Pietsch steckt noch im „Pietsch“ und im „Zeitwerk“?