Die Stieger hatten 2022 einiges zu feiern. Wichtige Projekte befänden sich aber in der Warteschleife, berichtet Ortsbürgermeister Marko Brandt (WG Heimat Stiege).

Mit dem Mähboot hat Steffen Wieker den Stieger See von Grünpflanzen befreit. Diese wuchsen jedoch schnell nach.

Herr Brandt, was gibt es für 2022 Positives aus Stiege zu berichten?Es war ein erfreuliches Jahr 2022. Endlich durfte man wieder Veranstaltungen ausrichten und sich treffen. Das hat auch zu Überraschungen geführt. Unsere alljährliche Walpurgisnacht erlebte einen Besucheransturm wie nur wenige Male zuvor. Damit hatten wir tatsächlich nicht gerechnet, und die Anbieter der kulinarischen Köstlichkeiten kamen an ihre Grenzen. Zum versöhnlichen Ende flößten die Hexen und der Teufel über den See, vor der wunderschönen Kulisse, dem Stieger Schloss und schließlich das Höhenfeuerwerk als krönender Abschluss der Walpurgisnacht.