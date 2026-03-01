Schierke steht vor einem dramatischen Einwohnerrückgang. Doch das Harzdorf will nicht kampflos aufgeben. Bringt ein Wohnprojekt, das älteren Menschen das Bleiben ermöglicht und jungen Familien neue Chancen eröffnet, die Rettung?

Stirbt Schierke aus? Ortschef will drastischen Einwohnerverlust mit neuem Wohnprojekt stoppen

Schierkes Schule steht seit Jahren leer. Jetzt ist das ungenutzte Grundstück für ein neues Wohnprojekt vorgesehen.

Schierke. - 467 Einwohner zählt Schierke (Stand 31. Dezember 2025) – und ist damit Wernigerodes kleinster Ortsteil. Die Bevölkerungsprognosen zeichnen ein düsteres Bild. Bis 2040 soll das idyllische Harzdorf am Fuße des Brockens 20 Prozent seiner Einwohner verlieren. Stirbt Schierke etwa aus?