Nicht einmal ihre eigene Familie kannte noch ihren Namen: Mehr als 80 Jahre lang blieb das Schicksal von Marie Henning verborgen. Sie wurde im Rahmen der NS‑Euthanasie ermordet. In Wernigerode erhält sie nun eine späte Würdigung.

Stolperstein in Wernigerode: Tragisches Familiengeheimnis nach mehr als 80 Jahren enthüllt

Der Künstler Gunter Demnig hat das Erinnerungsprojekt Stolpersteine 1992 ins Leben gerufen. In Wernigerode sind bislang 22 solcher Gedenkplatten verlegt.

Wernigerode. - Ein jahrezehntelang gehütetes Familiengeheimnis, eine unglückliche Liebe, Verfolgung und Ermordung durch Nationalsozialisten: Was klingt wie der Stoff für einen Spielfilm, ist die tragische Lebensgeschichte von Marie Henning. Sie ist nur 43 Jahre alt geworden. An ihr Schicksal soll nun in Wernigerode erinnert werden.