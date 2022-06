Stadtgeschichte Straße in Blankenburg trägt jetzt den Namen Albert Van Hoeij

Die bislang namenlose Zufahrt ins Gewerbe- und Industriegebiet an der Michaelsteiner Straße in Blankenburg trägt jetzt den Namen des belgischen Widerstandskämpfers Albert Van Hoeij. Er war 1944 in das damalige KZ-Außenlager Oesig verschleppt worden.