Straße zur Rappbodetalsperre im Harz nach schwerem Motorradunfall gesperrt

Per Rettungshubschrauber musste der Fahrer einer Honda nach einem Unfall nahe der Rappbodetalsperre ins Krankenhaus nach Magdeburg gebracht werden.

Rübeland - Die Landesstraße 96 zwischen Rübeland und der Rappbodetalsperre im Harz ist am Sonntagnachmittag (7. August) für etwa eine Stunde gesperrt worden. Grund dafür war ein Unfall, bei dem ein 76-Jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass ihn ein Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Magdeburg fliegen musste.