Ein Teilstück der Straße "Auf der See" in der in Ilsenburger Innenstadt soll ab Juni erneuert werden.

Ilsenburg (jni) l Die Ilsenburger Innenstadt wird in absehbarer Zeit eine weitere Baustelle erhalten. Nach Information von Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) ist das Fertigstellen der Straße „Auf der See“ geplant. „Pläne dafür gibt es schon lange, denn seit einigen Jahren ist der südliche Teil der Straße bereits fertig. Das baulich komplizierte Stück vom Zentralteich bis zur Rückseite der ‚Forelle‘ ist aber immer wieder vertagt worden, soll nun aber in Angriff genommen werden“, sagt der Stadtchef.

Das erforderliche Geld in Höhe von etwa einer halben Million Euro wurde bereits im Haushalt 2019 bewilligt und soll nun ausgegeben werden. Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibung der Arbeiten ist erfolgt. Im nächsten Stadtrat am 20. Mai sollen die Aufträge vergeben werden. „Dann gehe ich von einem Baustart im Monat Juni aus“, so Loeffke.

Die relativ hohen Kosten für einen vergleichsweise kleinen Abschnitt ließen sich auch erklären. „Innerhalb der Baustelle wird sich die östliche Begrenzung des Zentralteichs befinden. Das kann recht spannend werden – denn es weiß niemand, wie dicht das Gemäuer ist und was eventuell noch an Problemen auf uns zukommt“, so der Bürgermeister. Auf Volksstimme-Nachfrage erklärte er zudem, dass nicht geplant sei, den See während der Bauarbeiten komplett trocken zu legen. Wenn die Mauer abgedichtet werden muss, soll dies von der Straßenseite aus erfolgen. Dies seien aber nur die Pläne. Was konkret passieren werde, könne erst festgelegt werden, wenn die Teichmauer freigelegt sei und deren Zustand genau in Augenschein genommen werden könne, so Loeffke.