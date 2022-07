Straßensanierung an der Ortsdurchfahrt Elbingerode in Sicht

Elbingerode - Absenkungen, Risse im Asphalt, Flickstellen in der Fahrbahn: Die Wasserstraße in Elbingerode ist in keinem guten Zustand, ebenso die Königshütter Straße, in die sie in Richtung Ortsausgang übergeht. Das Gleiche gilt für die Wernigeröder Straße ab Ecke Rohrbachstraße in Richtung Wernigerode. Da gebe es nichts zu beschönigen, so Michael Schanz, Leiter des Regionalbereichs West der Landesstraßenbaubehörde (LSBB): Die Fahrbahnoberfläche sei „stark verschlissen“ und „Substanzverlust“ zu beklagen.