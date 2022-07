Stromversorger trägt zur Verbesserung der Löschwasser-Situation in Harzer Wäldern bei

Zwei jeweils vier Tonnen schwere Stahlkolosse sind am Samstag, 2. Juli, vom Gelände des Stromversorgers Avacon Natur in Blankenburg quer durch den Harzkreis transportiert worden. Zielpunkt war der Scharfenstein, wo die Tanks abgeladen wurden. Sie dienen der Feuerwehr nun als Löschwasserreservoir.

Blankenburg/Ilsenburg - Gewichtige Übung mit klarem Ziel: Zwei jeweils vier Tonnen schwere Stahlkolosse sind am Samstag vom Gelände des Stromversorgers Avacon Natur in Blankenburg quer durch den Harzkreis in luftige Höhe bugsiert worden. In gut 670 Höhenmetern fanden die beiden je 20 Kubikmeter fassenden Tanks ihren neuen Einsatzort.