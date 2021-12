Schnee und Wind Sturm bringt Wanderer im Harz in Lebensgefahr: HSB stoppt weiterhin Zugverkehr

Ein Sturm tobt mit 120 Kilometern in der Stunde über den Brocken. Wanderer im Harz begeben sich derzeit in Lebensgefahr, wenn sie unter Bäumen laufen. Die Harzer Schmalspurbahn hat auch am Mittwoch ihre Verbindungen zum Brocken eingestellt.