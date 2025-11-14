Der Austbergturm bei Benzingerode bleibt wegen der Gefahr durch herabfallende Gegenstände nach einem Sturm gesperrt. Wie groß die Schäden sind, wann das beliebte Ausflugsziel nahe Wernigerode wieder öffnet und was Stempeljäger der Harzer Wandernadel bis dahin wissen müssen.

Sturmschaden am Austbergturm: Wann Wanderer wieder Aussichtspunkt im Harz erklimmen dürfen

Der Weg zum Austbergturm am Rande Benzingerodes bleibt vorerst gesperrt.

Benzingerode. - Der Austbergturm gilt als ein Wahrzeichen Benzingerodes. Das Ausflugsziel über dem Wernigeröder Ortsteil bleibt aber aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nun gibt die Stadt ein Datum bekannt, ab wann Wanderer die Aussichtsplattform wieder erklimmen können.