Das digitale Zeitalter ist in den Grundschulen der Stadt Oberharz am Brocken angekommen. Grundlegende Fragen sind aber noch offen, der Teufel steckt im Detail.

Oberharzstadt - Die Grundschüler in der Stadt Oberharz am Brocken haben den Sprung ins weltweite Netz geschafft. Den Grundschülern in Elbingerode, Benneckenstein und Hasselfelde stehe schnelles Internet zur Verfügung, wie Hauptamtsleiterin Bianca Bornschein im Sozialausschuss berichtete. „Alle Schulen sind versorgt.“ Auch das letzte Stück Kabel vom Hausanschluss in die Klassenräume sei verlegt worden. Anderes fehle aber noch oder sei unklar.