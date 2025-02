Deutschland ist Europameister! Nein, nicht im Fußball. Was der Kicker-Elf nicht gelungen ist, hat ein Team aus einer ganz anderen Branche erreicht. In einer Zitterpartie bis zum Schluss haben sich drei Eismacher, darunter Tiziano Santin aus Wernigerode, den Titel geholt. Wie das Gewinner-Eis schmeckt und wann es die Harzer kosten können.

Wernigerode. - Diese Familie hat Eis im Blut: Seit 30 Jahren steht der Name Santin in Wernigerode für kalte Köstlichkeiten. Nun tritt Tiziano Santin tritt in die Fußstapfen seiner Eltern, die ein Café in der Innenstadt betreiben, und heimst wie sie bei internationalen Wettbewerben Titel ein. Nächste Etappe: die Weltmeisterschaft.