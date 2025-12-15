Eil
Tankstelle im Harz Tanken bei HEM in Elbingerode weiterhin nicht möglich: Wann Wiedereröffnung geplant ist
Tanken ist an der HEM-Tankstelle in Elbingerode wegen Bauarbeiten weiterhin nicht möglich. Die Reparaturen dauern länger als ursprünglich geplant. Wann mit der Wiedereröffnung gerechnet werden kann.
15.12.2025, 10:30
Elbingerode. - An der HEM-Tankstelle in Elbingerode kann bereits seit Ende September wegen Bauarbeiten nicht mehr getankt werden. Eigentlich sollten die Arbeiten nur wenige Wochen dauern, doch die Fertigstellung verzögert sich.