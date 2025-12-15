weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Tankstelle im Harz Tanken bei HEM in Elbingerode weiterhin nicht möglich: Wann Wiedereröffnung geplant ist

Tanken ist an der HEM-Tankstelle in Elbingerode wegen Bauarbeiten weiterhin nicht möglich. Die Reparaturen dauern länger als ursprünglich geplant. Wann mit der Wiedereröffnung gerechnet werden kann.

Von Matthias Distler 15.12.2025, 10:30
Die Bauarbeiten an der HEM-Tankstelle in Elbingerode dauern doch länger als geplant.
Die Bauarbeiten an der HEM-Tankstelle in Elbingerode dauern doch länger als geplant. Foto: Matthias Distler

Elbingerode. - An der HEM-Tankstelle in Elbingerode kann bereits seit Ende September wegen Bauarbeiten nicht mehr getankt werden. Eigentlich sollten die Arbeiten nur wenige Wochen dauern, doch die Fertigstellung verzögert sich.