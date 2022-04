„Tante-Emma-Laden“ in Stiege schließt nach 30 Jahren

Birgit Zehnpfund hat 30 Jahre lang hat sie das Geschäft an der Langen Straße in Stiege betrieben. Zum Jahresende sagt sie ihren Kunden nun Lebewohl.

Stiege - Bei Birgit Zehnpfund steht die Ladentür nur selten still. Eine Kundin kauft Zutaten für die Suppe, die mittags auf den Tisch kommen soll, die nächste hat den Puderzucker für die Plätzchen vergessen, und der dritte bestellt ein Gesteck als Grabschmuck. Noch erfüllt die Chefin alle Wünsche – bis Freitag. Zum Jahresende schließt Birgit Zehnpfund das Geschäft an der Langen Straße in Stiege – nach 30 Jahren.