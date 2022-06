Tauziehen um Sanierung des unteren Teichs in Stiege

Stiege - Ablassen oder nicht – in dieser Frage gibt es in Stiege mindestens zwei Meinungen. Bei einer Begehung im Juli hatten Vertreter von Stadt, Landkreis und Ortschaftsrat sich am Ufer des unteren Teichs in Stiege getroffen. Es ging um die Wasserpflanzen, die sich in den vergangenen beiden Jahren in dem Gewässer stark vermehrt hatten (die Volksstimme berichtete).