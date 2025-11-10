Die Tempotafel in Elend soll 2026 an einem neuen Platz angebracht werden. Ergebnisse zu dem Verkehrsaufkommen und den Fahrgeschwindigkeiten am aktuellen Standort am Rathaus lieferten Überraschendes.

Elend. - Knapp ein Jahr hängt nun die Tempotafel nahe des Rathauses in Elend an der Hauptstraße. Im kommenden Jahr 2026 soll diese an einem neuen Platz im Ort angebracht werden. Die Auswertung von ihrem derzeitigen Standort lieferte ein überraschendes Ergebnis.