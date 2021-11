Testphase für autonomen Shuttlebus in Stolberg wird verlängert

Stolberg/MZ - Die Touristenattraktion bleibt Stolberg bis Ende November erhalten - und vielleicht sogar darüber hinaus: Die Pilotphase des automatisierten, elektrisch betriebenen Shuttlebusses, der seit Ende Juni als erstes Fahrzeug dieser Art in ganz Sachsen-Anhalt rollt, wird bis zum Monatsende verlängert. Das teilte Sönke Beckmann vom Projektteam mit, das von der Universität Magdeburg geleitet wird. „Wir hoffen, sogar noch einige Adventsfahrten mit dem Thyra Floh anbieten zu können.“

Großes Interesse am autonomen Shuttlebus in Stolberg

Dass die Testphase verlängert wird, hat nachvollziehbare Gründe. „Es gab einige technische Probleme, vor allem im Juli, als der Bus mehrere Wochen ausgefallen ist“, sagt Beckmann. Die Stolberger haben das natürlich registriert, mancher Kraftfahrer im Stau insgeheim geflucht, einige hätten den Thyra Floh am liebsten gleich wieder ins Werk nach Toulouse zurückgeschickt. Doch die Zahl der technisch bedingten Stopps während der Fahrt ist spürbar zurückgegangen; der mit modernster Technik ausgestattete „Floh“ hat viel dazugelernt.

„Innerhalb eines Fachsymposiums an der Uni Magdeburg hatten wir und die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) Gelegenheit, unsere Gedanken zum weiteren Betrieb vorzustellen“, sagt Stolberg Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP). Er könne zwar nicht für die VGS sprechen, doch werde man diese Pilotphase nach allen Möglichkeiten unterstützen. „Dass wir damit richtig liegen, zeigt das übergroße Interesse der Stolberger und der zahlreichen Gäste.“ Touristen übernachteten sogar, um mehrmals mitfahren zu können, oder seien länger geblieben, weil der Bus am geplanten Tag nicht rollte und erst tags darauf einsatzbereit war.

Thyra Floh soll im Herbst und Winter getestet werden

Die Operator, die immer mit an Bord sind und bei Bedarf eingreifen können, verdienten ein großes Lob, sagt Franke. „Sie haben sich fachlich so gut eingefuchst, da kann man nur staunen. Sie erläutern die Technik, machen sogar Erinnerungsfotos für die Gäste.“ Trete ein technischer Defekt auf, denn es sei ja nun mal die Pilotphase, gebe es Verständnis. „Unsere Stolberger sorgen schon dafür, wenn sie Besuch haben, müssen ihre Verwandten eine Runde mitdrehen, und sie selbst nutzen die Möglichkeit auch.“ Inzwischen, sagt Sönke Beckmann, seien mehrere Hundert Fahrgäste an Bord begrüßt worden.

Der automatisierte Shuttlebus wird bis 30. November jeden Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr durch die Fachwerkstadt rollen. Allerdings nur die „kleine Runde“ zwischen Bahnhof und Parkplatz Kaltes Tal, sagt Beckmann. „Dabei wollen wir vor allem die Auswirkung der anstehenden Jahreszeit testen“ - mit Herbstlaub, Regenschauern oder Schneeflocken. Alle tagesaktuellen Informationen zum Bus und zu möglichen technisch- oder witterungsbedingten Ausfällen gebe es auf der Internetseite der VGS.

Analog will die Projektgruppe die Fahrgäste bis Ende November weiter befragen, kündigt Beckmann an. „Wir möchten wissen, wie sehr die Fahrgäste der Technik vertrauen und wie sie das Angebot eines Shuttlebusses in Stolberg bewerten. Wir sind gespannt auf das Feedback.“ Anfang 2022 würden dann extra alle Haushalte von Stolberg befragt. Franke wäre es am liebsten, sagt er, wenn der Bus unmittelbar nach der Winterpause wieder starten würde.

Tagesaktuelle Informationen zum Shuttlebus gibt es im Internet unter: www.vgs-suedharzlinie.de