Die Luchsdame hat sich in der Wildtierauffangstation Sachsenhagen prächtig entwickelt. Demnächst soll sie im Harzwald in die Freiheit entlassen werden. Foto: Ole Anders/Nationalpark Harz

Wernigerode/Wolfshagen (vs) l Eine junge Luchsin ist aus der Wildtierauffangstation Sachsenhagen zurück in den Harz gebracht worden. Darüber informiert die Nationalpark-Verwaltung Harz auf Volksstimme-Nachfrage.

Mit großer Unterstützung der örtlichen Bevölkerung und der Polizei konnte Ole Anders, Luchsbeauftragter für das Schutzgebiet, Anfang November 2019 Wolfshagen im Harz den jungen Luchs einfangen. Das damals knapp halbjährige Tier hatte offenbar keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter und war zuvor mehrmals mitten im nahen Ort Lautenthal beobachtet worden.

Mit einem Narkosegewehr gelang es, das nur fünf Kilogramm schwere Weibchen zu betäuben. Allein wäre es ohne jede Chance gewesen, den bevorstehenden Winter zu überleben.

Für kurze Zeit kam das Jungtier dann in einen nicht öffentlichen Bereich des Nationalpark-Luchsschaugeheges bei Bad Harzburg. Dort konnte es jedoch nicht bleiben, da intensive Baumfällarbeiten innerhalb und außerhalb des Geheges kurz bevorstanden. Kurzerhand erklärte sich Florian Brandes, Leiter der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen bei Hannover, bereit, den kleinen Luchs unterzubringen.

„Dies gestaltete sich jedoch dramatischer als zunächst angenommen“ berichtet Brandes. Denn kaum war der Luchs eingezogen, deutete ein routinemäßiger Bluttest darauf hin, dass das Jungtier unter einer schweren Infektionskrankheit leiden könnte, die sein Schicksal wohl besiegelt und die Rückkehr in die Freiheit zum Schutz der wildlebenden Population unmöglich gemacht hätte.

Anders und Brandes wollten das Ergebnis jedoch nicht einfach so akzeptieren. Sie nahmen Kontakt zu Experten auf und ließen nach Absprache weitere Tests ausführen, bis am Ende klar war: Der junge Luchs ist abgesehen von einem schlechten Ernährungszustand gesund. Aufgrund der guten Pflege in Sachsenhagen hat sich auch dieser inzwischen deutlich gebessert und mittlerweile ist die kleine Luchsin wieder in den Harz zurückgekehrt.

„Die Luchsin hat nun eine gute Chance, in einigen Wochen wieder in die Harzer Wälder entlassen zu werden“, sagt Ole Anders. Das allerdings könnte der schwerste Teil der langen Reise dieses Tieres werden, denn dann erst wird sich entscheiden, ob es in der Lage ist, sich selbst mit Nahrung zu versorgen und sich in der Freiheit zu behaupten. Es ist vorgesehen, die Luchsin vor dem Start in ihr neues Leben mit einem Halsbandsender auszustatten, um ihre Wege und ihre weitere Entwicklung zu verfolgen.