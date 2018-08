Alexander Mack vom Bauhof Wernigerode installiert an der Karl-Marx-Straße ein Warnschild vor Eichhörnchen. Die Nager kommen auf der Suche nach Haselnüssen in die Burgbreite. Foto: Jörg Niemann

Die Wernigeröder Stadtverwaltung lässt in der Burgbreite Hinweisschilder aufstellen, um Eichhörnchen vor Autos zu schützen.

Wernigerode l Es gibt sie für Kröten, Rehe – und nun auch für Eichhörnchen in Wernigerodes Burgbreite. Am Dienstag haben Bauhof-Mitarbeiter in der Karl-Marx-Straße Warnschilder aufgestellt, die Autofahrer auf die über die Fahrbahn flitzenden Nagetieren hinweisen.

„Schön, dass das so fix ging“, freut sich ein Anwohner. Er hatte in der Volksstimme vor anderthalb Wochen auf das Problem hingewiesen: Die Hörnchen aus dem nahen Lustgarten und dem Kastanienwäldchen überqueren die Straße, um an Haselnussbäume zu gelangen. Viele werden dabei von den Autos überfahren, hatte der Burgbreite-Bewohner geklagt – und die Warnschilder vorgeschlagen. „Die Stadt bemüht sich grundsätzlich um zügige Erledigung und ist dankbar für Hinweise von Bürgern“, sagt Rathaus-Sprecherin Katrin Anders.