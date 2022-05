Tierschützer von Peta leisten sich Fehlschuss im Harz

Im Harz werden Füchse von Hunden durch Tunnel gejagt werden, behauptet Peta. Doch nach Volksstimme-Recherchen irren sich die Tierrechtler in entscheidenden Punkten.

Benzingerode/Öhrenfeld/Halberstadt - „Füchse in permanenter Todesangst: Peta stellt Strafanzeige gegen verantwortliche Betreiber der Schliefenanlage in Wernigerode“ - so lautet die fett gedruckte Einleitung einer breit gestreuten Pressemitteilung der Tierschutzorganisation Peta. Die Anlage – künstlich angelegte Fuchsbaue, die genutzt werden, um Jagdhunde abzurichten - soll sich im Ortsteil Benzingerode befinden, präzisiert Julia Zhorzel, die Media-Koordinatorin von Peta.