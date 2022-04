Tonnenschwerer Neuzugang für Montaneum im Harz-Ort Hüttenrode

Rund 80 große Bergbau-Geräte aus dem Harz gehören bereits zur Sammlung des Montaneums in Hüttenrode. Nun haben die Mitglieder des Bergvereins noch einen schweren Neuzugang.

Der Elektrolader ULE-2 schwebt am Wetterschacht in Hüttenrode ein.

Hüttenrode - Ein achteinhalb Tonnen schwerer Koloss ist am Freitag (8. April) vor dem Wetterschacht in Hüttenrode im wahrsten Sinne eingeschwebt. Am Haken des Tiefladers vom Fuhrunternehmen Malkowsky aus Hedersleben hing ein ULE-2 – ein elektrischer Universallader, hergestellt im Betrieb für Bergbauausrüstungen Aue.