Vom Fachmagazin „Der Feinschmecker“ wurde das Wernigeröder „Café am Markt“ als bestes Café Sachsen-Anhalts ausgezeichnet. Doch die Bewertung bei Google fällt deutlich nüchterner aus: 3,7 von fünf Sternen. Was die Gäste kritisieren und wie Inhaber Michel Wiecker die Diskrepanz einschätzt.

Top bei Experten, Mittelmaß bei Google: Warum das „Café am Markt“ in Wernigerode polarisiert

Das Café am Markt in Wernigerode von Konditormeister Michael Wiecker ist vom „Feinschmecker“ als das beste in ganz Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden.

Wernigerode. - Sachsen-Anhalts bestes Café ist in Wernigerode zu finden - so urteilt „Der Feinschmecker“. Das Fachmagazin hat das „Café am Markt“ mit diesem Titel ausgezeichnet. Bei den Google-Bewertungen landen jedoch ganz andere Lokale auf den Spitzenplätzen. Wie passt das zusammen?