Touren mit Elektroantrieb und Tipps für Schrauber in Wernigerode

Zum dritten Mal hat das Festival „E-Bike you life“ in Wernigerode Station gemacht. Besucher konnten Touren unternehmen und sich Tipps holen.

Wernigerode - Bei strahlendem Sonnenschein ist am Sonntag das „Ebike your life“-Festival in Wernigerode zu Ende gegangen. „Das war ein schöner Abschluss“, sagt Roman Müller, stellvertretender Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG). Für die dritte Auflage der Veranstaltung zog er ein positives Fazit. „Das Thema Elektromobilität ist derzeit in aller Munde.“ Das habe sich im großen Interesse der Besucher gespiegelt.