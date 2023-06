Neues Restaurant und neue Attraktion in Schierkes Arena im Harz

Freizeitspaß für Jung und Alt gibt es ab 1. Juli wieder in der Feuerstein-Arena in Schierke (Harz).

Schierke - Wohin mit Kindern im Sommer im Harz? In Schierkes Feuerstein-Arena. Die Freizeitstätte startet am Samstag, 1. Juli, in die Sommersaison – mit einer ganz neuen Attraktion.