Mit einem neuen Angebot lädt Treseburg zum Verweilen ein. 17 Tafeln zeigen Geschichten und Bilder aus der Historie des Luftkurortes.

Karoline Klimek arbeitet seit November 2019 als Redakteurin bei der Harzer Volksstimme. Ihr Zuständigkeitsgebiet ist die Stadt Oberharz am Brocken. Für die Mediengruppe Magdeburg war sie zuvor mehr als sieben Jahre lang als Redakteurin für den General-Anzeiger Magdeburg tätig. karoline.klimek@volksstimme.de ›

Treseburg l Ein Ort, ein Weg und viele Geschichten – so umschreibt der Fremdenverkehrsverein Bodetal sein neuestes Projekt. Nach fast einjähriger Vorbereitung ist der Wandelweg durch Treseburg am Mittwoch eröffnet worden. Er soll die vorhandenen Wanderwege, die gesonderten Terrainkurwege und den Schatzsuchweg für Kinder ergänzen.

„Wir leben derzeit wegen Corona in einer schweren Zeit, aber in Treseburg stehen die Uhren nicht still“, sagte Treseburgs Ortsbürgermeister Mike Neubarth (Wählergemeinschaft für Treseburg) bei der Einweihung. Bereits vor zwei Jahren sei die Idee zum Wandelweg angeschoben worden mit dem Ziel, „den Tagesgast im Ort zu halten und nicht gleich mit Rucksack ins Bodetal zu schicken“.

Dazu sind 17 Tafeln mit historischen, touristischen sowie baulichen Informationen entworfen und im Ort verteilt aufgestellt worden. Entstanden ist „ein Weg, der Geschichte erzählt“, sagt Egon Lüdtke, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Bodetal. Denn ausgewählt wurden ausschließlich Orte, die mindestens vor 1930 bekannt waren, wie die ab 965 erbaute Treseburg, der 1861 entstandene Tunnel zum Wilhelmsblick oder die 1877 errichtete Schulhaus-Kirche.

Kaum Material vorhanden

Im Sommer 2019 nahm das Projekt richtig Fahrt auf. Doch die Arbeit erwies sich als schwierig. „Das Problem war, dass es über die alten Objekte hier in Treseburg kaum Material gibt. Auch eine Umfrage unter den Bürgern war nahezu erfolglos“, berichtet Egon Lüdtke. „Es musste ja auch stichhaltig sein, nachprüfbar. Also begann die Recherche.“

Diese wiederum übernahm Anke Duda, unterstützt von ihrem Partner Bernd Reimann. „Es wurde immer mehr Arbeit, aber immer weniger Material“, blickt die Designerin zurück. Denn die neu entdeckten Fotos hätten beim Betrachten oftmals mehrere weitere Geschichten offenbart, doch die Quellenlage sei dürftig gewesen. „An der Stelle möchte ich mich bei Steffi Hoyer aus der Harzbücherei bedanken, die sich viel damit beschäftigt hat, die historischen Fakten herauszusuchen“, sagt Anke Duda.

Und so sei trotz allem manches Fundstück ans Tageslicht gekommen, wie die Komposition „Der weisse Hirsch“ für Chor, Soli und Orchester, die B. Abelmann über die bekannte Harzsage verfasste. Das Titelblatt hat sowohl auf der Übersichtstafel am Kreisel in Treseburg als auch auf dem Flyer zum Wandelweg Eingang gefunden.

Schwierige Recherche

Ansonsten habe Anke Duda im Internet recherchiert, dort auch historisches Fotomaterial erwerben können. „Ich war froh, mit dem ganzen Futter die Tafeln gestalten zu können“, erzählt sie. Gleichzeitig stellten sie die unterschiedlichen Quellen aus Büchern und Online-Recherche vor eine neue Herausforderung: sich widersprechende Fakten. „Ich habe die Informationen verglichen, um die Essenz daraus zu ziehen. Leider musste ich am Ende vieles weglassen, weil ich es nicht zu 100 Prozent belegen konnte.“

Vor allem die häufig wechselnden Besitzverhältnisse der beleuchteten Gasthäuser hätten Fragen aufgeworfen, auf die sie nicht immer eine Antwort gefunden habe. Dennoch konnte sie viele spannende Geschichten zusammentragen, wie die vom Hotel Bad Wildstein. „Das Gebäude hat etwas Gespenstisches, weil es eine sehr wechselhafte Historie hat. Das Hotel mit seiner schönen romantischen Architektur ist in der DDR zu einer funktionalen FDGB-Stätte geworden“, bedauert Anke Duda. „Das fand ich wirklich tragisch. Es hat mich sehr angerührt.“

Nachdem die Entwürfe fertig waren, hat die Firma Aschenbrenner aus Badersleben die Gestelle gefertigt. Das Ausschachten und Einbetonieren haben dann die Treseburger in Eigenregie übernommen, wie Ortsbürgermeister Mike Neubarth stolz berichtet. Danken möchte er zudem der Stadt Thale, die ihre Orte jährlich mit 5000 Euro unterstützt. Treseburg habe die Finanzspritze aus diesem und dem vergangenen Jahr zur Projektrealisierung benötigt. Beteiligt haben sich darüber hinaus der Ort selbst und der Fremdenverkehrsverein.